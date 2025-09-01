وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين بشأن أوكرانيا

وجه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، انتقادا حادا للتصريحات المنسوبة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن الضمانات الأمنية العسكرية لأوكرانيا.

وقال بيستوريوس، اليوم الاثنين، إنه يعتقد بقوة أنه من الخطأ مناقشة مثل هذه المواضيع قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف أو موسكو. وكانت روسيا قد غزت أوكرانيا قبل أكثر من 3 أعوام.

وأضاف بيستوريوس، للصحفيين، خلال زيارة لمصنع أسلحة في بلدة ترويسدورف بالقرب من كولونيا، "بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي ليس له أي ولاية أو صلاحية فيما يتعلق بنشر قوات بغض النظر لمصلحة من أو لأي غرض، فإنني سأكون حذرا للغاية بشأن تأكيد مثل هذه الاعتبارات أو التعليق عليها بأي شكل".

وقال وزير الدفاع الألماني إن هناك مداولات جارية حول "ما قد يكون ممكنا، وما قد لا يكون ممكنا، وتحت أي ظروف وتحفظات يمكن تصور شيء من هذا القبيل".

ومع ذلك، قال بيستوريوس إن مناقشة هذا الأمر علنا في الوقت الحالي أمر "خاطئ تماما"، وذلك في توبيخ نادر لفون دير لاين من جانب أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات بيستوريوس ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن فون دير لاين تحدثت عن خريطة طريق لنشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت فون دير لاين، لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الخطط المتعلقة بهذا الأمر أصبحت بالفعل مفصلة تماما.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية من الغرب ضد أي هجمات روسية في المستقبل كجزء من حل محتمل للسلام.