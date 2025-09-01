سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، إن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال بتمكنهم من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية.

وأضافت أنهم فجروا عبوة ثاقب شديدة الانفجار في الآلية بمحيط عيادة الصبرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة وذلك في 27 أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا صباح أمس الأحد من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضافت أن مقاتليها رصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء في منطقة النزلة غرب بلدة جباليا شمال قطاع غزة.