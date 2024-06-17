تستقبل أسرة الموزع الموسيقى الراحل عمرو عبد العزيز الذى وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع مرض السرطان، العزاء بعد صلاة مغرب غد الثلاثاء، بمسجد النزهة بمدينة نصر.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، نعت ببالغ الحزن والأسى، الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الراحل عمرو عبدالعزيز تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم، الفنان حلمي عبدالباقي، والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق، وكاظم الساهر، الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب"، وأصالة، ومدحت صالح.

قدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقى لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به مجموعة من نجوم الفن والغناء منهم، عمرو سعد، وأحمد سعد، ومي فاروق، ومحمد الحلو.