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الكرملين: بوتين يزور كوريا الشمالية غدا

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 4:08 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 4:08 م

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى جمهورية كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وقال الكرملين، في بيان، "تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقام زعيم كوريا الشمالية بزيارة رسمية إلى روسيا في سبتمبر 2023. وخلال إقامته في أقصى شرق روسيا، دعا رئيس كوريا الشمالية نظيره الروسي للقيام بزيارة لبلاده في الوقت الذي يراه مناسبا.

يشار إلى أن المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين كوريا الشمالية كانت في يوليو 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسا لأول مرة، حيث ناقش القضايا الثنائية والدولية مع والد كيم، كيم جونج إيل، الذي كان رئيسا للجمهورية آنذاك.


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