مستشار قائد الحرس الثوري: الرد الإيراني لم يبدأ بعد

قال مستشار قائد الحرس الثوري ووزير الداخلية السابق العميد أحمد وحيدي، إن «إيران مستعدة لحرب طويلة وشاملة»، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تستخدم بعد قدراتها الصاروخية الحديثة.

وذكر في تصريحات خاصة لمراسل وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن «طهران تنتظر اللحظة المناسبة للكشف عن الجيل الجديد من الصواريخ والتجهيزات المتطورة».

وأضاف: «لقد أخذنا جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، واستعددنا لأي سيناريو في ساحة المواجهة. قواتنا المسلحة جاهزة لخوض حرب بكل أبعادها، ولسنا قلقين على الإطلاق من طول أمدها».

وفي ردّه على مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن انخفاض مخزون إيران من الصواريخ، قال وحيدي: «الحديث عن تراجع مخزوننا الصاروخي محض مزحة. لم نستخدم بعد قدراتنا الصاروخية بشكل استراتيجي، وعندما نرى أن الوقت مناسب، سنُدخل معداتنا الحديثة إلى الميدان، والتي لا تقتصر على صواريخ الجيل الجديد فقط، بل تشمل منظومات متطورة أخرى».

وشدد على أن الأيام القادمة ستُظهر «وجهاً جديداً من الإبداع العسكري الإيراني»، معقبًا: «العدو سيُفاجأ بما نحمله من قدرات وخطط ميدانية. ميزان القوى يتحول يوماً بعد يوم لصالح إيران، وقد نلجأ إلى استخدام قدرات أخرى أيضاً».

وختم بقوله: «لدينا اليد العليا في إيلام الكيان الصهيوني، وفي القريب العاجل سيرى الجميع حجم القوة والاقتدار الذي تتمتع به القوات المسلحة الإيرانية في مختلف المجالات».



