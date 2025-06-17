تعادل مثير بين بنفيكا وبوكا جونيورز في مباراة البطاقات الحمراء بمونديال الأندية

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 المواجهة المثيرة التي جمعت بين بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ بوكا جونيورز المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدفين مبكرين، حيث افتتح ميجيل ميرنتييل التسجيل في الدقيقة 21 بعد إنهائه كرة عرضية بلمسة واحدة إلى داخل الشباك، قبل أن يضيف رودريجو باتاجليا الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 27.

وتلقى بوكا ضربة موجعة في الدقيقة 45 بطرد لاعبه أندير هيريرا، ليستغل بنفيكا هذا النقص العددي ويقلص الفارق عن طريق أنخيل دي ماريا من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني 2-1.

الشوط الثاني شهد إثارة كبيرة، إذ حاول بنفيكا فرض سيطرته والعودة في النتيجة، لكنه تلقى ضربة مماثلة بعد طرد لاعبه أندريا بيلوتي في الدقيقة 72، ليعود التعادل العددي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 84، نجح نيكولاس أوتامندي في تسجيل هدف التعادل لبنفيكا برأسية قوية، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء، خاصة بعد طرد خورخي فيغال من صفوف بوكا في الدقيقة 88، ما أجبر الفريق الأرجنتيني على إكمال المباراة بتسعة لاعبين.

ورغم النقص العددي، فشل بنفيكا في استغلال الفرصة لخطف هدف الفوز، لينتهي اللقاء بتعادل مثير 2-2، ويحصد كل فريق نقطة في مستهل مشوارهما في البطولة.