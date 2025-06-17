وكالة فارس: طائرات إيرانية مسيرة تدمر منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى

أكدت وكالة "فارس" نقلا عن مصدر إيراني مطلع أن هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة دمرت منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى.



وقال المصدر لمراسل وكالة "فارس": "في هجوم بطائرات مسيرة خفية تم تدمير منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى".



وأضاف: "منذ بدء عملية الوعد الصادق 3، نفذت إيران 550 عملية بطائرات مسيرة، واستهدفت الأراضي المحتلة دون انقطاع".

كما أكد: "يوم الاثنين، خططت إيران ونفذت أيضا تسللا بطائرات مسيرة من محيط القدس إلى قلب فلسطين المحتلة، وفي هذا الهجوم بطائرات مسيرة، تم تدمير منظومة دفاع إسرائيلية بعيدة المدى عبر هذه المسيرات".

وأفادت الدفاعات الجوية الإيرانية بتدمير طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز غرب محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، مشيرة إلى أنها الطائرة الرابعة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، أن طهران تخطط لمهاجمة قاعدة رمات ديفيد الجوية العسكرية الإسرائيلية، موضحة أن "هناك مواقع حساسة ضمن قائمة الأهداف المشروعة لإيران".