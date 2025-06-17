تل أبيب تقر بتدمير 24 مبنى وإجلاء 2775 إسرائيليا إثر هجمات إيران

أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، بتدمير 24 مبنى بالكامل وإجلاء 2775 مواطنا، جراء الهجمات الإيرانية التي جاءت ردا على العدوان الإسرائيلي فجر الجمعة الماضية.

وقال سموتريتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "فرق ضريبة الأملاك تعاملت مع نحو 14 ألف طلب تعويض عن أضرار مباشرة تسببت بها الهجمات الإيرانية"، وأشار إلى أنه "حتى الآن تم تحديد 24 مبنى تضررت بشدة وسيتم هدمها بشكل كامل".

وتعد هذه الأرقام اعترافا نادرا من مسئول في حكومة إسرائيل بحجم الضربة الإيرانية، التي وصفت بأنها الأشد منذ عقود، وتمثلت بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأدت إلى مقتل 24 إسرائيليا وإصابة 592 آخرين، وفق مكتب الإعلام الحكومي.

وكانت طهران قد أكدت أن هجماتها استهدفت مواقع عسكرية حساسة ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت نووية وقادة وعلماء عسكريين فجر الجمعة، وأدى إلى مقتل 224 شخصا وإصابة 1277 داخل إيران.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.