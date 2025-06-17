مدرب الأهلي ينفي غضب بن شرقي بعد مباراة إنتر ميامي

نفى عماد النحاس، المدرب العام بالنادي الأهلي، غضب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بسبب عدم مشاركته في مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وقال النحاس في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عدم مشاركة أشرف بن شرقي أمام إنتر ميامي هي وجهة نظر المدير الفني، وطبيعي أن يحزن أي لاعب لعدم مشاركته في محفل عالمي مثل كأس العالم للأندية، لكن بن شرقي لم يظهر أي رد فعل سيء تجاه النادي أو الجهاز الفني".

وأضاف: "أعتقد أن إصابة إمام عاشور أربكت الحسابات والتغييرات بالتأكيد لدى المدير الفني".

وأنهى: "بن شرقي تدرب بعد نهاية مباراة إنتر ميامي بشكل طبيعي، وجميع اللاعبين جاهزين للمباريات القادمة ولديهم الحماس للمشاركة ومساعدة الفريق".