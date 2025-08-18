كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الإثنين، أن التكتل استورد غاز طبيعي مسال من روسيا بقيمة نحو 48ر4 مليار يورو (2ر5 مليار دولار) في النصف الأول من 2025، بارتفاع من 47ر3 مليار يورو على مدار نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المجمل، استورد الاتحاد الأوروبي غاز طبيعي مسال بقيمة 9ر26 مليار يورو تقريبا خلال النصف الأول من 2025 . وجاءت أكبر حصة من الولايات المتحدة وهي بقيمة 7ر13 مليار يورو.

وبالنسبة لعام 2024 بالكامل، شكلت واردات التكتل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 45 % مما يجعلها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية الأوروبية.

وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على الغاز بسبب استمرار الاعتماد عليه من جانب بعض الدول الأعضاء. وما زالت إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب بما في ذلك عبر ترك ستريم، تتدفق إلى التكتل.