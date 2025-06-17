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• جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدتين في جنين وقلقيلية، بحسب رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عسكر الجديد ومصادر محلية

طرد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بعض الفلسطينيين من منازلهم بمخيم عسكر الجديد شمال الضفة الغربية المحتلة، وحولها إلى ثكنات عسكرية.

وذكر محمد أبو كشك، رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر الجديد شرق محافظة نابلس، في اتصال مع الأناضول، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية بالمخيم لليوم الثاني.

وذكر أن القوات الإسرائيلية اتخذت من 13 منزلا ثكنات عسكرية بعد أن طردت الفلسطينيين منها وحولتهم للتحقيق الميداني.

وقال أبو كشك إن الجيش اقتحم نحو 90 بالمئة من منازل المخيم وأخضع الناس للتحقيق، بعد أن فتش منازلهم وعاث فيها خرابا.

وأوضح أن المخيم محاصر من كافة الجهات، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المواد الغذائية ومركبات الإسعاف.

والاثنين بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم عسكر الجديد وسيطر على مقر اللجنة الشعبية لخدمات المخيم ومراكز اجتماعية أخرى ورفع الأعلام الإسرائيلية عليها، وفق أبو كشك.

في الإطار شرع الجيش بعملية عسكرية في بلدتي جبع جنوب جنين، وجيوش شرق قلقيلية، وحول منازل بهما لثكنات عسكرية وشرع بعملية تفتيش وتحقيق مع الفلسطينيين، بحسب مصادر محلية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تتجول في شوارع البلدتين.

يأتي ذلك بينما يفرض الجيش لليوم الرابع حصارا على الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة الماضي.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ 21 يناير الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت ​​​​​​​

​​​​​​​وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.