الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة التاسعة من الوعد الصادق 3 وستستمر حتى الفجر

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الاثنين، انطلاق الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" منذ لحظات نحو إسرائيل، مؤكدا أنها ستستمر بشكل متواصل حتى الفجر.





وأضاف الحرس أن "الموجة التاسعة من عملية الوعد الصادق 3 هي مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة"، مشددا على أنه "لن نسمح لإسرائيل بأن تنعم بالهدوء ويتم تنفيذ العملية بقوة ساحقة ومدمرة".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن متحدث الحرس الثوري: "عملياتنا مستمرة ضد الكيان الصهيوني الليلة وستكون عملية مركبة من المسيرات والصواريخ الباليستية وستستمر بشكل متواصل حتى فجر الغد".

وأوضح المتحدث باسم عمليات "الوعد الصادق 3" أنه "خلال 72 ساعة الماضية نفذنا 545 عملية بالمسيرات ضد الكيان الصهيوني".

وشنت إسرائيل فجر الجمعة 13 يونيو، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في "الحرس الثوري" أمير علي حاجي زاده.

في المقابل، أعلنت إيران شن ضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.