روسيا تشدد قانون العملاء الأجانب

شدد البرلمان الروسي (الدوما) "قانون العملاء الأجانب" حيث بات يمكن أن تتم محاسبة الأفراد الذين حددتهم موسكو باعتبارهم "عملاء أجانب" على خلفية انتهاكات حتى إذا كانوا في المنفى، بحسب بيان أصدره المجلس اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن قوله: "فر نحو 40% من العملاء الأجانب عبر الحدود. ونعتزم محاسبتهم في الخارج".

وقال إنه يمكن استقطاع الجزاءات من حسابات خاصة يطلب من الأفراد المدرجين "كعملاء أجانب" أن يفتحوها.

يشار إلى أن جميع الدخول التي يحصل عليها "العملاء الأجانب" في روسيا، سواء عن طريق أتعاب أو بيع ممتلكات، يتم إرسالها إلى هذه الحسابات الخاصة، لكن لا يستطيعون الوصول إلى الأموال بأنفسهم حتى تحذف وزارة العدل أسماءهم من القائمة السوداء.