الاتحاد الأوروبي: لا يمكن لإيران حيازة سلاح نووي

قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن دوله الأعضاء متفقة على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وإن الدبلوماسية هي السبيل لمنع ذلك، داعيا طهران وتل أبيب إلى ضبط النفس.

أفادت بذلك لممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في حديثها للصحافة بعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء عبر الفيديو، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت كالاس أن الوزراء دعوا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضبط النفس، وتجنب الإجراءات التي قد تخرج عن نطاق السيطرة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأشارت إلى أن الوزراء اتفقوا أيضا على أن تصاعد التوتر الناجم عن رد إيران على إسرائيل لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت المسئولة الأوروبية إلى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة فورا وبشكل كامل، ووقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين والسجناء.

ومنذ فجر الجمعة، تشن عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا.

فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.