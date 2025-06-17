مشروعات قوانين بالكونجرس الأميركي لمنع الانخراط في حرب مع إيران

قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، مشروع قانون يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس.

وقال ساندرز في بيان: "قدمت الليلة تشريعاً لمنع ترامب من جرّنا إلى حرب غير شرعية مع إيران"، محذراً من أن "حرباً أخرى في الشرق الأوسط قد تزهق أرواحاً لا تُحصى وتهدر تريليونات الدولارات".

وبالتوازي، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عن اعتزامه تقديم مشروع قرار يحظى بدعم الحزبين، يهدف إلى منع انخراط الولايات المتحدة في الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران.

وقال ماسي: "الدستور ينص على أن تحديد إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس، حتى لو كانت الحرب تعنينا"، مؤكداً أن "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران ليست حرب الولايات المتحدة".