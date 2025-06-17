صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة جنوب إسرائيل بعد بدء إيران عاشر موجة من ردها

دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بجنوب إسرائيل، مساء الثلاثاء، إثر إعلان إيران بدء الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق من البلاد بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران على أراضي الدولة".

وأضاف أن "القوات الجوية تعمل في الوقت الحالي على اعتراض ومهاجمة أي موقع ضروري للقضاء على التهديد".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها قناتا "12" و"14" الخاصتان، بدوي صفارات الإنذار في العديد من مناطق الجنوب، بما في ذلك منطقة النقب، ومدينتا بئر السبع وديمونا.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان وكالة أنباء "إرنا" بدء الموجة العاشرة من الهجمات المركبة والمركزة التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية على إسرائيل في إطار عملية "الوعد الصادق 3".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى "إطلاق الصواريخ من مناطق مختلفة بالبلاد، وهي في طريقها نحو الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن سقوط 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويُعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.