 تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور - بوابة الشروق
الجمعة 17 يوليه 2020 11:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتبت : سارة حمزة
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:33 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة بسوق العبور على النحو التالي:

الطماطم من 1.75 إلى 4.2 جنيه
البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه
البصل من 2.25 إلى 3.5 جنيه
الكوسة بين 1.5 إلى 2.25 جنيه
الفاصوليا من 15 إلى 17 جنيها
الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 2 جنيه
الفلفل الرومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه
الفلفل الحامي من 1.5 إلى 2.5 جنيه
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات
البامية من 15 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 7.5 إلى 12.5 جنيه
الليمون البلدي من 7 إلى 24 جنيها
عنب بناتى أصفر من 5.5 إلى 7.5 جنيه
التفاح المصرى من 7 إلى 12 جنيها
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها
الخوخ من 7 إلى 11 جنيها
مشمش مستورد 20 جنيها
مانجو بلدى من 7 إلى 10 جنيهات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك