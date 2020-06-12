تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة بسوق العبور على النحو التالي:

الطماطم من 1.75 إلى 4.2 جنيه

البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه

البصل من 2.25 إلى 3.5 جنيه

الكوسة بين 1.5 إلى 2.25 جنيه

الفاصوليا من 15 إلى 17 جنيها

الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 2 جنيه

الفلفل الرومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه

الفلفل الحامي من 1.5 إلى 2.5 جنيه

الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات

البامية من 15 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 7.5 إلى 12.5 جنيه

الليمون البلدي من 7 إلى 24 جنيها

عنب بناتى أصفر من 5.5 إلى 7.5 جنيه

التفاح المصرى من 7 إلى 12 جنيها

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها

الخوخ من 7 إلى 11 جنيها

مشمش مستورد 20 جنيها

مانجو بلدى من 7 إلى 10 جنيهات.