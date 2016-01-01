وزير الداخلية التركي: أكثر من ربع مليون محتجز بسبب «الانقلاب»

كشفت تركيا عن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو 2016، وشملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو في تصريحات صحفية، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، إن "الوزارة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة وحتى يومنا هذا"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد صويلو أن عمليات الأجهزة الأمنية أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر، وأن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألفا و912 شخصا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألفا و783 شخصا.

واعتبر وزير الداخلية، أن أهم ما في هذه الحملات الأمنية ليس الأرقام والإحصاءات المعلنة بل كونها تمت استباقيا بشكل ديناميكي سيقضى على كل الشكوك والشبهات المتعلقة ببنية حركة "الخدمة" التي تتسم بالغموض.

وفي السياق ذاته، فقد تم عزل أو طرد حوالى 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.

أما من حيث تطبيق تلك الإجراءات على الجيش، فقالت وزارة الدفاع التركية، إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 تم فصل 15 ألفا و583 جنديا وضابطا من الجيش بينما ما تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق أربعة آلاف و156 آخرين.

ويحمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حركة (الخدمة) التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن مسئولية تدبير الانقلاب.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.