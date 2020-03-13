ضبط صاحب مخزن بحوزته 45 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا فى البساتين

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ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب مخزن بدون ترخيص تابع لصيدلية بحوزته 45 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض والمهربة جمركياً بمنطقة البساتين.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا بضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية فى البساتين بحوزته 115 صنف علاجى بإجمالى 45 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحهاللبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.