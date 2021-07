ترشيح اللبنانية ليلى بسمة لجائزة الأوسكار للطلاب

بالرغم من الأيام الصعبة الذي يمر بها لبنان، فنجاحات الفرد اللبناني لا تزال مستمرة لتعطينا فسحة أمل، فليس المخرجون المخضرمون فقط يلمع اسمهم عالميا في المهرجانات الدولية وإنما يأتي أمل أكبر مع جيل جديد يبدأ مسيرته بالنجاحات العالمية من مقاعد الدراسة.

وأعلنت الأكاديمية الذهبية Academy Gold أمس عن التصفية النصف النهائية للدورة الـ48 لجوائز أكاديمية الطلاب السنوية، ومن بينها فيلم مشروع "آدم بسمة" للمخرجة الشابة اللبنانية ليلى بسمة، حيث في كل عام يتنافس أكثر من 1700 فيلم طلابي من كليات وجامعات السينما من جميع أنحاء العالم؛ للحصول على الجوائز والمنح النقدية.

وتتنافس الأفلام في سبع فئات وأربع فئات للمدارس المحلية (الرسوم المتحركة، والوثائقي، والروائي، والفيديو البديلة) وثلاث فئات للمدارس الدولية (الرسوم المتحركة ، وثائقي وروائي)، إذن أن حفل التقديم حدث شعبي يحضره سنويًا جمهور كبير في مسرح "Samuel Goldwyn" التابع للأكاديمية.

وفي المرحلة الأولى تجرى تصفية الآف الأفلام كي يؤخذ 7% منها للتصفية النصف النهائية أي حوالي 80 فيلمًا من أصل أكثر من 1700 فيلم، واللبنانية بسمة تتأهل للنصف النهائي من ضمن الـ80 فيلم مع الوثائقي "مشروع آدم بسمة" الذي تم إنتاجه ضمن دراستها في جامعة FAMU Film and TV School of the Academy of the Performing Arts في جمهورية التشيك، وكانت الجامعة قد رشحت بسمة الى هذه الجائزة.

وتدور قصة الفيلم حول "آدم الذي غادر لبنان عندما كان مجرد مراهق ليصبح راقصًا شرقيًا، ونشأت بسمة مع ما تركه وراءه فقط، وكانت تتساءل طوال حياتيها من هو آدم حقًا".

وليلى مخرجة أفلام من مدينة صور اللبنانية، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون السمعية والبصرية من معهد الدراسات السمعية البصرية بجامعة القديس يوسف في بيروت (IESAV)، تقيم حاليًا في براغ للحصول على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة FAMU.

والأكاديمية الذهبية هي مبادرة عالمية لتطوير المواهب توفر للأفراد المبدعين من خلفيات متنوعة إمكانية الوصول لتحقيق مساراتهم المهنية في صناعة الأفلام، وتتضمن فرصًا للتطوير المهني والإبداعي من خلال برامج الأكاديمية الراسخة وهي GOLD Rising، وGOLD Fellowship للنساء، وجوائز أكاديمية الطلاب، وأكاديمية Nicholl Fellowships لكتابة السيناريو.