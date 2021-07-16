قال الإعلامي عمرو أديب، معلقًا على أزمة الفنانة حلا شيحا التي اعترضت على ظهورها في كليب بحبك من فيلم مش أنا، قائلًا إن الفنانة الشهيرة لديها الكثير من المواقف المتناقضة، لا سيّما ارتداء الحجاب أحيانًا وخلعه في أخرى.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنا حلا لها الحرية سواء في ارتداء الحجاب أو خلعه ومدى حرمانية ذلك، لكن لا يجب أن تقرر للناس ما يفعلونه من عدمه.

وتوقع أديب، أن الأزمة ليست صدفة، وقال: "أزمة حلا، قبلها حصل جدل البوركيني، وشوية جدل عن الحجاب.. حاسس إننا رجعنا لأيام زمان خاصة بعد دخول شيوخ في الموضوع, وبيقولوا إنتو ليه مش واقفين مع العفة وواقفين مع المايوه".

وتابع: "الفار بيلعب في عبي.. اللي بيحصل مش عادي، فيه أكثر من صدفة جاية مع بعض"، داعيًا إلى ترك الحرية أمام من يرغب في التمثيل أو ارتداء الحجاب أو المايوه.

وأشار إلى أن أحدًا لا يملك حق محاسبة أحد على تصرفاته، وعقّب: "ربنا هو اللي هيحاسبنا.. الأمر له من قبل ومن بعد"، رافضًا مبدأ إصدار الحكم على الآخرين.

وأوضح أديب أن فيلم مش أنا، يخلو من أي لقطات خارجة، وهي سمة أفلام تامر حسني، معتبرًا أنه لا يوجد في الفيلم ما يمكن أن يسبب إزعاجًا لحلا شيحة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانًا بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وتامر حسني، عبّرت فيه عن رفضها لما أسمتها محاولات العودة للوراء ونشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة.

وقال المجلس إنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والابداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، وأكد دعمه الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها، وفق نص البيان.