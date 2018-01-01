الصحة السودانية تشكل فريق استجابة سريعة لأحداث النيل الأزرق

شكلت وزارة الصحة الاتحادية السودانية فريق استجابة سريعة، وحالة استنفار وغرفة طوارئ تعمل على مدار اليوم، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود البلجيكية والفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر الإمدادات الطبية والشركاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الأحد، تم استنفار الكوادر الطبية العاملة بالولاية للتوجه لمستشفى الدمازين، نسبة للأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق من صراعات قبلية راح ضحيتها أكثر من (30) مواطنا وأكثر من (100) إصابة وتم توفير كل المعينات المطلوبة.

وجاء ذلك بالتنسيق مع الأخصائيين بالولاية وغرفة إدارة العمليات بالنيل الأزرق حيث بادرت وزارة الصحة الاتحادية بالتجهيز الفوري، مع الأجسام الطبية لإرسال إمداد إضافي من الكوادر الطبية والأخصائيين والاستشاريين لبعض التخصصات التي تحتاج اليها الولاية.

وتلتزم وزارة الصحة الاتحادية السودانية بتوفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، والإمداد الدوائي، حيث تم توجيه الإمدادات الطبية بفتح خط مباشر مع الولاية لتوفير الاحتياجات.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بالنيل الأزرق أن الإمداد الدوائي مطمئن، والحاجة فقط لبعض التخصصات وإجلاء بعض الحالات للخرطوم.

وتفيد وزارة الصحة الاتحادية أن هناك ترتيبات تجري لإجلاء الحالات التي تحتاج إلى عناية ورعاية أكثر، وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة بالخرطوم لاستيعابها وعلاجها على نفقة الوزارة الاتحادية.

وكشف التقرير الوارد من وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق أن إجمالي الوفيات بلغ (33) حالة وفاة و(108) إصابات و(5) إصابات تم تحويلها خارج الإقليم.