تركيا تكافح حرائق الغابات

يواصل رجال الإطفاء في تركيا اليوم الاثنين مكافحة حرائق الغابات في ما لا يقل عن ثلاث محافظات من بينها هاتاي في الجنوب، التي شهدت زلازل مدمرة في فبراير الماضي.

وأشارت وكالة الأناضول التركية إلى اندلاع 19 حريقا منفصلا في أنحاء البلاد خلال نهاية الأسبوع، ولم يتم تسجيل حالات وفاة. كما جرى نقل بعض الأشخاص للمستشفيات لفترة وجيزة.

وتشهد تركيا، مثل جنوب أوروبا، موجة حر. وقد حذرت السلطات من خطورة اندلاع حرائق الغابات.

وانضمت طائرات ومروحيات لجهود إخماد الحرائق لليوم الثاني في منطقة بيلين في محافظة هاتاي. وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا في تغريدة إنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في قيامهما بالتسبب في اندلاع حريق بيلين.

وأفادت الأناضول بأن سبعة منازل وأربع سيارات تضررت في حريق هاتاي.

وقالت الأناضول إن خمسة منازل في منطقة جولنار في محافظة ميرسين تدمروا بسبب حرائق الغابات، في حين تم إخلاء أربع قرى.