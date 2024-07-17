حسن أبو الروس يطلق أغنيته الجديدة «سيبك»

أطلق حسن أبو الروس كليب أغنيته الجديدة "سيبك" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

"سيبك" تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويعبر من خلال الأغنية حسن عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب لمحاولة والمعافرة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.

يذكر أن حسن أبوالروس شارك مؤخراَ في مسلسل «حالة خاصة» الذي عرض على منصة «واتش»، بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.