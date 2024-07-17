أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا اليوم الأربعاء، يعلن فيه اتخاذ النادي لإجراء تأديبي ضد لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، بعد هتافاته العنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا.

وهتف اللاعب الأرجنتيني رفقة زملائه في منتخب «التانجو» هتافات عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا، خلال احتفالهم بالتتويج بلقب «كوبا أمريكا».

وجاء في بيان تشيلسي أنه يدين الهتافات العنصرية للاعبه الأرجنتيني ضد لاعبي منتخب فرنسا، خلال الاحتفالات بعد الفوز بـ «الكوبا».

كما قرر النادي الإنجليزي اتخاذ إجراء تأديبي داخلي ضد اللاعب، على الرغم من تقديره لاعتذار إنزو، إلا أن القرار جاء حتى لا تتكرر هذه الأفعال مرة أخرى، التي لا تمت للروح الرياضية بصلة، بحسب بيان النادي.

ويرى تشيلسي أن جميع أفعال التمييز غير مقبولة، خاصة أن النادي يتواجد به العديد من الجنسيات، ويلقون الترحيب دائمًا.

وكان إنزو قد توج بلقب «كوبا أمريكا» مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على منافسه منتخب كولومبيا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ليحتفل اللاعبون بالبطولة بعد ذلك بترديد هتاف عنصري ضد لاعبي منتخب فرنسا: «يلعبون لفرنسا لكنهم من أنجولا، سيجرون جيدًا، أمهم نيجيرية، أبوهم كمبودي لكن في جواز السفر يكونون فرنسيين».