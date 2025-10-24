 وزارة الحرب الأميركية تعلن إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد إلى سواحل أمريكا الجنوبية - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:55 م القاهرة
وزارة الحرب الأميركية تعلن إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد إلى سواحل أمريكا الجنوبية

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 8:45 م

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي بصدد إرسال حاملة طائرات إلى المياه قبالة أمريكا الجنوبية، في أحدث تصعيد وتحشيد للقوات العسكرية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، شون بارنيل، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن وزير الحرب بيت هيجسيث أمر بنشر حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد والمجموعة الهجومية التابعة لها إلى القيادة الجنوبية الأمريكية، "لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وإعاقة الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار البلاد".

وتتواجد حاملة الطائرات يو إس إس فورد حاليا في البحر المتوسط برفقة 3 مدمرات، ومن المتوقع أن تستغرق السفن عدة أيام للوصول إلى المياه قبالة أمريكا الجنوبية.


