محافظ المنيا يتجول في شوارع ديرمواس ويتفقد مخازن سلع تموينية

محافظ المنيا يوجه بتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

أكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته بمركز ومدينة ديرمواس، حيث تابع الحالة العامة للنظافة ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري، ومدى تحقيق السيولة المرورية داخل عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية داخل دائرة المركز. وأكد ضرورة منع أي تعديات أو إشغالات على حرم الطريق العام، والالتزام بخطوط التنظيم للشوارع وعدم التعدي على الأرصفة لأنها ملك الجميع.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والاستمرار في رفع أي اشغالات عن جانبي الطريق العام وأمام المحلات التجارية، مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض. كما حذر من خطورة تجميع القمامة أو المخلفات بجوار محولات الكهرباء، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت العامة والشكل الحضاري للمنطقة.

وخلال جولته بشوارع مدينة ديرمواس، التقى المحافظ بأعداد من المواطنين وأصحاب المحلات، وتبادل معهم أطراف الحديث، استمع لمطالبهم وشكاويهم ومقترحاتهم، وأصدر الأوامر لمسؤولي التموين والتضامن بفحص عدد من الطلبات ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع الحالات الاجتماعية، وتفعيل دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

كما وجه المحافظ مسؤولي المرور بتكثيف الحملات المرورية المفاجئة في شوارع المدينة الرئيسية وميادينها العامة، لمنع التكدس والازدحام، وتسهيل حركة سير المواطنين، من خلال التنسيق مع شرطة المرافق ومراجعة التراخيص لتحقيق الانضباط المروري وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين، والحد من الاختناقات المرورية خاصة في أوقات الذروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا ضد المخالفين.

وأكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من مخازن السلع الأساسية، حيث أطمأن على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية مثل زيت الطعام والسكر والأرز وغيرها من السلع الاستراتيجية. وأكد أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والتوزيع لضمان وصول الدعم للمستحقين بكفاءة وفعالية.

وأكد المحافظ على توافر السلع الغذائية في الأسواق بكميات كافية، مع تنويع المعروض لتناسب احتياجات الجميع، مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لفرض السيطرة الرقابية على الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية، وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين وعدم فرض أعباء إضافية عليهم.

واختتم المحافظ جولته بزيارة عدد من المخابز البلدية والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وعدد من المولات التجارية، لمراقبة جودة رغيف الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للسلع الاستراتيجية لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إضافة إلى مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.