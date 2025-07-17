روسيا: وفدنا مستعد للتوجه إلى إسطنبول للتفاوض مع أوكرانيا

- زاخاروفا: أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب لعقد جولة ثالثة من المفاوضات

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وتطرقت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، إلى إمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل مضيفة: "إما أن أوكرانيا تتجنب المفاوضات أو أنها غير مستعدة لها".

وأعربت زاخاروفا، عن استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات.

وتابعت: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات، نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

وفي 2 يونيو الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.