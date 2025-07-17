أصدر مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا أعرب فيه عن «أسفه العميق» لإصابة كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة، واصفا الحادثة بأنها نجمت عن «ذخيرة طائشة»، وفق زعمه.

وجاء نص البيان: «تعرب إسرائيل عن أسفها العميق لإصابة كنيسة العائلة المقدسة في غزة بذخيرة طائشة، كل روح بريئة تُزهق هي مأساة، نشارك عائلات الضحايا والمؤمنين حزنهم»، وفق تعبير البيان.

ووجه البيان الشكر لقيادة الفاتيكان على موقفها، قائلا: «نشكر البابا ليو على كلماته المواساة»، مدعيا إجراء إسرائيل تحقيق في الحادثة، وهي ملتزمة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة».

وقال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في إحاطة صحفية مساء اليوم حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «يُدين الأمين العام بشدة التقارير الواردة اليوم عن غارة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وهي مكان عبادة وملجأ للمدنيين».

وأكد أن «الهجمات على أماكن العبادة أمرٌ مرفوض، ويجب احترام وحماية الباحثين عن مأوى، لا استهدافهم بالغارات»، مضيفا: «لقد أُزهقت أرواح كثيرة بالفعل، وهناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار فوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».

من جهته، عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن حزنه لاستشهاد ثلاثة في أعقاب الغارة الإسرائيلية، وجدد التعبير عن أمله في التحاور ووقف إطلاق النار.

وقال مسعفون ومسئولون في البطريركية اللاتينية بالقدس، إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا في هجمات بقطاع غزة اليوم الخميس بينهم ثلاثة في هجوم على كنيسة اعتاد بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس التواصل معها.