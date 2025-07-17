أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، تعيين نجم المنتخب السابق يان أوربان مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، في خطوة قد تمهد الطريق أمام عودة روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف منتخب بلاده.

ومن المقرر تقديم أوربان رسميًا لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، في العاصمة وارسو.

وجاء هذا القرار بعد فترة من التوتر داخل المنتخب، حيث كان ليفاندوفسكي قد أعلن الشهر الماضي رفضه تمثيل بولندا طالما ظل ميخال بروبيرز في منصب المدير الفني، بعد أن جرده الأخير من شارة القيادة.

وتصاعدت الأزمة بعد خسارة بولندا أمام فنلندا في تصفيات كأس العالم، وهي المباراة التي غاب عنها مهاجم برشلونة بسبب حاجته للراحة بعد موسم طويل مع ناديه، لينتهي النزاع باستقالة بروبيرز من منصبه.

وبحسب ما أوردته شبكة "Onet" البولندية، فإن ليفاندوفسكي يبدو مستعدًا للعودة إلى المنتخب في عهد أوربان، لكنه لم يصدر قرارًا رسميًا بعد.

ويملك أوربان مسيرة تدريبية متنوعة، إذ سبق له قيادة فرق مثل ليجيا وارسو وجورنيك زابرزي البولنديين، كما تولى تدريب فريقه السابق أوساسونا الإسباني، الذي لعب له لست سنوات بين 1989 و1995.