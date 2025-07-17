مديرية الشباب بالجيزة تعقد اجتماعًا مع 21 لجنة من «كوادر شباب مصر»

نفّذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء ومنسقي 21 لجنة تمثّل الهيكل التنظيمي لكيان "كوادر شباب مصر"، وذلك بمركز تنمية شبابية الصفا، لمناقشة خطة العمل والأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أن اللجان تشمل: لجنة التعليم، لجنة تنمية الموارد، لجنة المرأة، لجنة المجالس المحلية، لجنة النقابات وحقوق الإنسان، لجنة العضوية، لجنة الرصد والمتابعة، لجنة الزراعة والبيئة، لجنة الشؤون القانونية، لجنة النشء والبراعم، لجنة الاتصالات والتكنولوجيا، لجنة الحملات والمبادرات، لجنة ذوي الهمم، ولجنة التدريب والتثقيف والصحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتعزيز مشاركة الكيانات الشبابية في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وأشارت المديرية إلى أن الهدف من مشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية والاجتماعية هو تقديم الدعم الكامل للكيانات الشبابية وأعضائها من خلال برامج وأنشطة الوزارة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة الفعّالة في المجتمع.