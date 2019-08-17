هيئة الجمارك الأمريكية: تعطل أنظمة إدخال بيانات المسافرين على مستوى البلاد

قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وهي الوكالة المسؤولة عن فحص بيانات المسافرين الذين يصلون إلى موانئ الوصول والدخول الأمريكية، يوم الجمعة إن إحدى شبكات أنظمة الكمبيوتر لديها تعرضت لعطل أدى إلى انقطاع الخدمة في جميع أنحاء البلاد

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن مطار جون إف كيندي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن نظام إدخال البيانات تعطل اليوم الجمعة، في جميع المطارات على مستوى البلاد.

وأوضحت هيئة الجمارك في تغريدة لها على " تويتر" :" يواصل موظفو مكتب الجمارك وحماية الحدود معالجة بيانات المسافرين الدوليين استخدام إجراءات بديلة حتى تعود الأنظمة إلى العمل إلكترونيا".