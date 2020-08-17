أطباء ألمان: كورونا يسبب أو يفاقم الاضطرابات النفسية لدى الكثيرين

حذر أطباء ألمان من أن مرض كورونا يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات نفسية أو في تفاقم هذه الاضطرابات لدى العديد من الناس.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين في ألمانيا، اليوم الاثنين.



ونقل بيان عن ديتريش مونتس، رئيس الغرفة، قوله :" بالإضافة إلى الاكتئاب واضطرابات الخوف، يمكن للاضطرابات الحادة واضطرابات ما بعد الصدمة أن تزيد من إدمان الكحول والأدوية والوسواس القهري والاختلال الذهني".



وبحسب المعالجين النفسيين، فإن كبار السن يأتون ضمن الشرائح الأكثر تضررا من هذه الاضطرابات.



كما أن هناك أطفالا ومراهقين معرضين للمخاطر النفسية على نحو خاص، وذلك بسبب إغلاق دور الحضانة والمدارس وفقدان المخالطات.



وقامت الغرفة بتجميع نتائج الدراسات الأولية عن تأثيرات الجائحة على الصحة النفسية.