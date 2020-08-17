مصادر: ميركل ترى أعداد الإصابة بكورونا قابلة للسيطرة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلا أنها ترى في الوقت نفسه أن هذه الأعداد قابلة للسيطرة.

وذكرت مصادر مشاركة في الاجتماع الافتراضي الأول لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي عقب العطلة الصيفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ميركل ذكرت اليوم الاثنين أنه لا يمكن لذلك أن يكون هناك حاليا تخفيف لقيود أخرى، موضحة أن هذا ينطبق أيضا على مباريات كرة القدم.

وبحسب معلومات من مصادر حزبية، تدور حاليا محادثات حول عقد اجتماع بين رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الأسبوع المقبل لمنافشة الوضع المتعلق بأزمة كورونا. ومن المقرر اتخاذ القرار في وقت لاحق اليوم خلال مشاورات بين رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون ورؤساء دواوين حكومات الولايات.

ولم يتضح بعد موعد الاجتماع أو ما إذا كان سيُعقد بحضور المشاركين أنفسهم في ديوان المستشارية ببرلين. ومن المنتظر أن تدور المناقشات أيضا حول القواعد غير الموحدة في التعامل مع الجائحة في الولايات.

وبحسب المصادر، حذر رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، من القلق فيما يتعلق بأرقام كورونا الحالية، حيث قال إن الوضع في ألمانيا لم يعد مثلما كان عليه في آذار/مارس، مطالبا التعامل مع الوضع بحكمة الآن. وأوضح بوفير ورئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أرمين لاشيت، خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب أنهما يتوقعان التعايش مع الوضع الحالي لفترة طويلة.

وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل في كلا يومي الجمعة والسبت الماضيين أكثر من 1400 إصابة في غضون 24 ساعة. ووفقا للتجربة، فإن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا ذروة عدد الإصابات الجديدة اليومية مطلع نيسان/أبريل الماضي، حيث بلغت أكثر من 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ أيار/مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية تموز/يوليو الماضي. ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.