نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة

أجرى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة، رافقه في الجولة الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، والدكتورة أمل أبو حمر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

واطمأن الدكتور كمال عكاشة في جولته على انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللوائح المنظمة لها وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، موجها بتذليل أية عقبات قد تواجههم حتى يتمكنو من تأدية امتحاناتهم بكل تركيز، كما تأكد من الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتعقيم الكلية والمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات وارتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية.