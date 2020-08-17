نتنياهو: ننظم ترتيبات صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة

نتنياهو: ننسج علاقات تنسف الصورة النمطية لليهود والمسلمين



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العديد من المواطنين يريدون زيارة دبي بعد الاتفاق الذي عقدته إسرائيل مع الإمارات، مشيرًا إلى أن مواطني الإمارات يريدون القدوم إلى القدس.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن دولة الاحتلال تنظم ترتيبات للمسلمين للصلاة بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، مشيرًا إلى أن «هذا التفاعل المجتمعي رائع ومهم للاقتصاد».

وتابع: «ننسج علاقات تنسف الصورة النمطية لليهود والمسلمين»، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو وقت السلام، فضلًا عن أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يضمن مستقبلًا رائعًا للجميع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.