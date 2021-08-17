مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص في اصطدام سيارة بعامود بالأقصر

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون، في حادث اصطدام سيارة بأحد أعمدة الإنارة على طريق "القاهرة- أسوان" بقرية العديسات التابعة لمركز الطود بالأقصر.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي الشرقي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ووفاة سيدة، فانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المُصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي، فيما تم التحفظ على جثة السيدة بمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي.

وتبين أن المصابين هم :"أسماء.ع.ا،ح" ٢٦سنة، مُصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، و"عبدالرحيم.ح.ع"، 10 سنوات، مُصابًا بنزيف من الفم، و"محمد.ح.ع"،10 سنوات، مُصاب جرح قطعي بفروة الرأس، و"جمال.ع.ق.32سنة، مُصابًا باشتباه كسر بالضلوع، كما أصيبت طفلتين وهن "ريتاج.ج"، 6 أشهر، و"الزهراء.ج"، عامين، كلتاهما أصيبتا باشتباه ما بعد ارتجاج"، فيما لقيت"فاطينة.ب"، 66عامًا مصرعهما جراء الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الأقصر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.