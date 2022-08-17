تايوان تسجل 24 ألفا و873 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة

سجلت تايوان، اليوم الأربعاء، 24 ألفا و873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها محلية باستثناء 204 حالات، كما سجلت 33 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 5073، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 4 ملايين و952 ألفا و570 إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 4 ملايين و928 ألفا و534 إصابة محلية.

وبتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9506 منذ بدء الجائحة.