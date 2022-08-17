دبلوماسى روسي: سفن الحبوب لا تذهب إلى المحتاجين

قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا،النمسا، إلى أن السفن التي تنقل الحبوب من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، تتجه إلى دول ليست معرضة لخطر المجاعة.

وكتب أوليانوف رسالة عبر "تلجرام" نقلتها اليوم الأربعاء وكالة تاس الروسية: "من أصل 21 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية مؤخرا، لم تتجه إلا واحدة فقط إلى أفريقيا. وذهب الباقي إلى بلدان ليست مهددة بخطر المجاعة".

وتساءل أوليانوف: "كيف يتوافق هذا مع الخطاب الدعائي الذي تم الترويج له قبل التوصل لاتفاقية المرور الآمن للسفن؟" في إشارة إلى تحذيرات أممية وغربية كثيرة من أن غياب الحبوب الأوكرانية عن السوق العالية ينذر بمجاعة لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، علما بأن 40% من صادرات القمح والذرة الأوكرانية كانت تذهب إلى تلك المناطق.

وفي 22 يوليو، وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حزمة من الوثائق من شأنها حل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية.

وغادرت أول سفينة محملة بالمواد الغذائية ميناء أوديسا الأوكراني في 1 أغسطس، وبلغ وزن إجمالي المواد الغذائية التي تم تصديرها من أوكرانيا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، 563,317 طن.