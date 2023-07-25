ضبط 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهما خلال حملة في أسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن أسيوط، من ضبط 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهما خلال حملة أمنية في أسيوط.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 15 فردا محليا، طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 30 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا "اتجار" مخدرات ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 314 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.