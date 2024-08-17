 محافظ الغربية يشيد بدور دار الإفتاء في نشر مفاهيم الدين الوسطي - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2024 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظ الغربية يشيد بدور دار الإفتاء في نشر مفاهيم الدين الوسطي

علاء شبل:
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:38 ص

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك