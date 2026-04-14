إصابة 10 عسكريين إسرائيليين بمعارك بنت جبيل جنوبي لبنان

أصيب 10 عسكريين إسرائيليين خلال اشتباك بري مع "حزب الله" في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإٍسرائيلي عبر بيان الثلاثاء: "في اشتباك جنوبي لبنان خلال الليل، أُصيب ثلاثة جنود بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة وستة بجروح طفيفة".

وتابع أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في مستشفى.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن العسكريين الجرحى من كتيبة المظليين، وأصيبوا خلال اشتباك مع عناصر من "حزب الله" جنوبي لبنان.

وأضافت أن الاشتباك اندلع في بلدة بنت جبل "التي تعد مركزا رئيسيا للقتال".

و"واجه المظليون عناصر حزب الله عن قرب، واندلع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين"، وفقا للإذاعة.

وتحدثت عن إجلاء بعض العسكريين الجرحى بشكل عاجل بواسطة مروحية.

وتعد بنت جبيل رمزا لـ"حزب الله" منذ حرب عام 2006، فخلالها حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال البلدة، ولكنه واجه مقاومة شرسة وفشل في تثبيت وجوده فيها واضطر إلى التراجع، بعد معارك ضارية من بيت إلى بيت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة 3 في معارك بجنوبي لبنان، ما يرفع عدد عناصره القتلى إلى 13 منذ بدء عدوانه في 2 مارس الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن 5 فرق عسكرية تشارك في المعارك البرية بجنوبي لبنان.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة بشأن عدد العسكريين القتلى والجرحى، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري من إيران و"حزب الله".

وتبدأ مساء الثلاثاء في واشنطن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، التي تحتل مناطق في جنوبي البلد العربي، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة 2023-2024.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.