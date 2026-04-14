رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من تهجم أشخاص على مسكن جيرانها وممارسة أعمال البلطجة وتهديدهم باستخدام أسلحة بيضاء بالبحيرة.

بفحص فيديو تبين أنه بتاريخ 9 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل، زوجته، نجلهما، شخصين)، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وكرباج، وطرف ثان: (شقيق الأول "والد القائمة على النشر مصاب بجرح قطعى باليد "، نجله وزوجته، وسائق)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول ملكية إحدى الشقق بدائرة القسم تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة وتعدى الطرف الأول على المصاب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنه إصابته وإحداث تلفيات بسيارته حال توقفها أمام مسكنهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول الأسلحة المستخدمة فى التعدى (3 أسلحة بيضاء، كرباج).

وبمواجهة المتهين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.