يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الكاتب الراحل بديع خيري، والذي يوافق 18 أغسطس، من خلال احتفالية خاصة تقام في قاعة مسرح الغد في العجوزة برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ودعم المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح.

ويتضمن الاحتفال، تقديم عرض أدائي غنائي بعنوان: "بديع الروح.. بديع خيري"، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، والعرض صياغة درامية، وإعداد الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، وإخراج أحمد شوقي رؤوف.

ويشارك بالأداء في العرض الفنانون نشوى حسن، ومحمد عبدالوهاب، وكريم البسطي، ومحمد أمين، والسيد إبراهيم، وغناء أحمد محسن، وهند عمر بمشاركة الفرقة الغنائية الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بإشراف د. رانيا عمر.

وتأتي الاحتفالية، في إطار سعي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ لإحياء ذكرى أعلام الفن المصري، والإشارة إلى منجزهم الإبداعي المتميز والذي شكل ركنا مهما في مسيرة الفن المصري.

وكان بديع خيري فنانًا متعدد المواهب، فكان زجالا وكاتبا مسرحيا، وممثلا وملحنا، وشكل مع نجيب الريحاني أهم ثنائي مسرحي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين.

ويعد بديع خيري (1893 – 1966) من رواد الكوميديا المسرحية والغنائية في مصر، إذ عشرات المسرحيات الاجتماعية الساخرة التي مزجت بين الكوميديا والنقد الإجتماعي، إلى جانب عدد من الأوبريتات الغنائية.

وكتب أشعارًا لأغانٍ أصبحت جزءًا من التراث الغنائي المصري، وتميزت أعماله بالعامية المصرية السلسة والقدرة على تصوير نبض الشارع وهموم الناس بروح فكاهية لاذعة، استمر عطاؤه الفني حتى وفاته، تاركًا إرثًا مسرحيًا وغنائيًا مؤثرًا في الثقافة العربية.