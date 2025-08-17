 رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم - بوابة الشروق
الأحد 17 أغسطس 2025 5:25 ص القاهرة
رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم


نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 5:05 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 5:05 ص

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادرها ، عن بنود المقترح الروسي الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأفادت أن المقترح ينص على منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع رفع مجموعة من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضافت أن بوتين يسعى إلى اعتراف أميركي رسمي بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وفيما يتعلق بالجبهات، يتضمن المقترح الروسي إعادة مساحات من شمال سومي وشمال شرق خاركيف، وينص في المقابل على انسحاب كييف من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.
وأكدت المصادر لرويترز، أن المقترح المعروض يستبعد أن يوقف بوتين إطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل، كما يتضمن المقترح تعهدا بتجميد الجبهة في منطقتي خيرسون وزابوروجيا.

