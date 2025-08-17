سرايا القدس تعلن شن هجوم صاروخي على مستوطنات غلاف غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شنها هجوما صاروخيا على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس، في بلاغ عسكري، إنها قصفت مستوطنتي بئيري وشواكيدة في غلاف غزة بعدد من الصواريخ.

وأضافت أن العملية جاءت ردًا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي عملية أخرى، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا عصر اليوم بقذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واليوم أيضًا، أعلنت أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة شديدة الانفجار - جرى هندستها عكسياً- أثناء توغلها في مربع حسن البنا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتتواصل عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة ضد قوات الاحتلال، التي تستعد بدورها إلى توسيع عدوانها على القطاع مع وضع خطط لاحتلال مدينة غزة.