وزير دفاع إسرائيل السابق وزعيم معارضتها ينضمان لمظاهرات وقف الحرب ويردان على نتنياهو

اتسعت دائرة الاحتجاجات في إسرائيل، اليوم الأحد، مع انضمام شخصيات سياسية بارزة إليها.

وشارك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد في المظاهرات التي نظمتها عائلات الأسرى وسط تل أبيب، للمطالبة بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال لابيد أمام حشد من المتظاهرين فيما تعرف بـ"ساحة الرهائن" في رد على ما يبدو على انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتهم المتظاهرون بدعم حركة حماس: "أكثر ما يُضعف حماس هو رؤيتنا معًا، وتضامننا، وقوة الضمانة المتبادلة في إسرائيل"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف أنه عندما تُعارض الحكومة عائلات المحتجزين والمتظاهرين، فهذا يُعزز حماس بشكل كبير.

من جهته، ظهر جالانت إلى جانب عائلات الأسرى وممثلين عنهم، مؤكدًا دعمه للمطلب الرئيسي المتمثل في إنهاء القتال مقابل الإفراج عن الأسرى.

وشارك آلاف الإسرائيليين في إضراب عام شمل قطاعات مختلفة، تخلله إغلاق طرق رئيسية بينها الطريق السريع بين القدس وتل أبيب.

ولوّح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا صور المحتجزين، بينما علت أصوات الصفارات والأبواق في مسيرات اجتاحت مدنًا إسرائيلية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 38 متظاهرا بحلول ظهر الأحد، بعد اندلاع اشتباكات مع بعض المحتجين الذين أغلقوا الطرقات.

وتوقفت المظاهرات لفترة وجيزة عندما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس للتحذير من صاروخ أطلق من اليمن، قبل أن يُعلن اعتراضه.

وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،ـالدعوات لإنهاء الحرب، وقال خلال اجتماع حكومته: "من يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب دون هزيمة حماس لا يقتصر دورهم على تشديد موقف حماس وتأخير إطلاق سراح رهائننا فحسب، بل يفتحون الباب أيضا أمام تكرار مآسي السابع من أكتوبر مرة بعد أخرى".

وأضاف نتنياهو أن حكومته مصممة على السيطرة على مدينة غزة، رغم التحذيرات من أن هذه العملية قد تهدد حياة الأسرى المتبقين لدى حماس.