نواب «الخطة والموازنة»: المسئولون الأمريكيون يثقون فى قوة الاقتصاد المصرى

عمر: ثمار إيجابية لزيارة وفد البرلمان إلى الولايات المتحدة.. نبيل: متقدمون عن بلسنفانيا فى تطبيق البرامج والأداء

أعرب نواب لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان عن تفاؤلهم بمخرجات زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية، التى انتهت، اليوم؛ حيث أكد وكيل اللجنة ياسر عمر أنهم لمسوا احتفاء وتقديرا بالغين من كبار المسئولين الدوليين بقوة الاقتصاد المصرى، وقدرته على تحقيق نمو وانتعاش خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمر، لـ«الشروق» أن الجولة الخارجية الموسعة التى نظمها النواب، فى حضور ممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط، ستكون لها ثمار إيجابية، أولها تطوير شكل موازنات البرامج والأداء، واستلهام التجارب المتطورة فى إعداد تلك الموازنات، وتطوير أشكال الربط الأمثل لتعبئة المواد المحلية مع تنفيذ الموازنة.

كما اعتبرت النائبة سيلفيا نبيل، رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن زيارة وفد لجنة الخطة والموازنة أكدت أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشارت رئيسة اللجنة الفرعية إلى أن الوفد التقى عددا كبيرا ومهما من المؤسسات والمسئولين التشريعيين والحكوميين وغير الحكوميين بأمريكا؛ للتعرف على كيفية إعداد ومراقبة الموازنة الأمريكية الفيدرالية أو المحلية، كما كان الحديث عن تطبيق موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن أبرز اللقاءات كانت لقاء ممثلى البنك الدولى الذى طلبت اللجنة تعاونه، ولقاء مسئولى مكاتب الموازنة بالكونجرس الأمريكى والبيت الأبيض.

وأضافت نبيل أن وفد لجنة الخطة والموازنة ووزارتى التخطيط والمالية، التقى فى آخر أيام الزيارة مع مسئولى إدارة الموازنة ومكتب الحاكم فى ولاية ولاية بنسلفانيا؛ حيث تم عرض تجربتهم الحديثة بالنسبة للبرامج والأداء.

وأوضحت أن رئيس اللجنة حسين عيسى أكد أن اللجنة تأكدت خلال الزيارة من سيرها على الطريق الصحيح بسرعة جيدة جدا فى تطبيق موازنة البرامج؛ حيث اطلعت على تجربة بنسلفانيا، التى بدأت فى تطبيقها منذ عامين فقط، وتابع: «بالمقارنة بمصر، نحن متقدمون عن تجربة بنسلفانيا فى التطبيق، من حيث الجودة أيضا، وليس المدى الزمنى فقط».

وأشارت إلى أن وفد اللجنة تجول فى أروقة البرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية المحلية لولاية بنسلفانيا، التى شهدت وجود عدد كبير من الأطفال لعرض مطالبهم المتعلقة بالعمالة.