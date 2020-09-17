كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون، أسباب الرحيله عن الزمالك، مؤكداً أن الفرنسي تقدم باستقالته يوم 14 سبتمبر، قبل أن يقرر نهائيا فسخ تعاقده ودفع قيمة الشرط الجزائي.

وقال فتوح، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "كارتيرون اتخذ قرار الرحيل منذ 15 يومًا، ولكن ليس بشكل جدي، وكنت أحاول أن أنصحه بالبقاء، ولكنه صمم على الرحيل".

وتابع: "أسباب رحيل كارتيرون تتعلق بالنادي وشكل المسابقة وضغط المباريات".

وواصل: "السبب المباشر لرحيل كارتيرون؟ هناك أمور خاصة باللاعبين وتجديد العقود والمكافآت، طريقة تعامل وقرارات معينة".

وأكمل: "وأمور تتعلق بلاعيبه الزمالك وحرصه أن اللاعيبه تكون مركزه تمامًا في الملعب، حب يتدخل ورأيه لم يؤخذ به، سلاح كارتيرون هو اللاعيبه".

وأردف: "كارتيرون قدم استقالته إلى أمير مرتضى يوم 14 سبتمبر، والزمالك علم بذلك في نفس اليوم، ولكنه أخذ القرار قبلها بثلاثة أيام".

واستطرد: "كارتيرون يثق أن اللاعبين لديهم القدرة على الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "كارتيرون فكر في الرحيل عن الزمالك ما بين مباراة الأهلي والمقاولون العرب".