محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي لخدمة المترددين على مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تخصيص جناح لإنشاء عيادات طبية بمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة في تخصصات: "أطفال – رمد - أنف وأذن - جلدية - أسنان – أشعة"، وذلك لخدمة المترددين على المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضف خلال تفقده للمركز اليوم الخميس، أنه تم وصول أثاث المركز والأجهزة التأهيلية والطبية، وجاري العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الانشاءات بالحمام المائي والملاعب الملحقة بالمركز ورفع كفاءه وتجميل المنطقة المحيطة.

وخلال الجولة، تفقد الزملوط، مكتب التأهيل الاجتماعي، والذي يقوم باستخراج بطاقه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إذ تم الانتهاء من استخراج عدد 400 بطاقة كمرحلة أولى.